Двух мужчин, подозреваемых в краже имущества из дачного дома, задержали в Подмосковье

Подмосковные сотрудники полиции задержали двоих жителей Подмосковья 35 и 39 лет, подозреваемых в совершении кражи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что злоумышленники с помощью специальных инструментов отжали окно дачного дома, расположенного в одном из СНТ в поселке Дорохово, откуда они похитили телевизор, ТВ-приставку, а затем скрылись в неизвестном направлении.

Полицейские смогли оперативно установить личности подозреваемых в совершении противоправного деяния, после чего при поддержке сотрудников Росгвардии задержали по их местам жительства в Волоколамском и Истринском городских округах.

В ходе обыска квартир задержанных была обнаружена часть похищенного имущества, а также большое количество электроинструментов, различного оборудования и предметов, подпадающих под описание ранее украденных вещей из частных домов. Также у полицейских есть основания полагать, что задержанные причастны к совершению аналогичных преступлений на территории семи городских округов.

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