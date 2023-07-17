Двух мужчин, подозреваемых в незаконном изготовлении и хранении наркотиков, задержали в Талдоме

Подпольную нарколабораторию обнаружили в частном доме в деревне Карманово Талдомского городского округа. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 22-летнего жителя Орла и 32-летнего ранее судимого мужчину из Волгоградской области, подозреваемых в незаконном изготовлении и хранении наркотиков с целью дальнейшего сбыта.

Отмечается, что в доме оперативники обнаружили пластиковую банку с порошкообразным веществом коричневого цвета, 150-литровую бочку и 18 емкостей различного объема с жидкостями, а также приспособления для перемешивания и розлива. Согласно заключению эксперта, изъятый порошок содержит в своём составе наркотическое средство N-метилэфедрон.

При этом в результате расследования полицейские в Тверской области выявили еще одну лабораторию, где подозреваемые производили наркотические средства для дальнейшего сбыта. Один из задержанных пояснил, что около 6 месяцев он занимался изготовлением наркотиков для дальнейшей продажи через тайники-закладки.

По факту незаконного хранения, а также попытки сбыта наркотических средств возбуждены уголовные дела по статье 228 и статье 30, а также по статье 228.1 УК РФ.

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