Жителей Подмосковья призвали соблюдать меры безопасности при катании на лодках

Работники областной противопожарно-спасательной службы рекомендуют жителям Подмосковья соблюдать правила безопасного поведения на воде, в том числе при катании на лодках.

Замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк подчеркнул, что в период летних отпусков и школьных каникул многие любители активного отдыха проводят свой досуг на открытых водоемах. Однако нарушение мер безопасности зачастую приводит к несчастному случаю или гибели людей.

«Во время профилактических рейдов на подмосковных водоемах работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали местным жителям не разрешать детям, которым не исполнилось 16 лет, без сопровождения взрослых отправляться в путешествие по реке или озеру», — пояснил Сергей Прокопюк.

Рекомендуется не перегружать плавсредство, сидеть на бортах, прыгать в воду, кататься возле плотин и пересекать курс рядом идущих судов. Также лодочное путешествие лучше отложить в грозу, туман и ночную пору.

Ранее стало известно, что подросток, управлявший родительским автомобилем, попал в ДТП в Химках.