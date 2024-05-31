Двух мужчин, подозреваемых в совершении кражи из дачного дома, задержали в Рузском округе

Сотрудники уголовного розыска Тучковского отдела полиции по подозрению в совершении кражи из дома задержали двое ранее судимых мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По имеющейся информации, злоумышленники, находясь в одном из садоводческих некоммерческих товариществ, присмотрели дом, в котором отсутствовали хозяева. Они перелезли через забор, вскрыли окно найденной на участке лопатой и проникли внутрь. Обнаружив личные вещи граждан, упаковали и спрятали неподалеку.

После чего вернулись в домовладение, где стали употреблять алкоголь. В процессе распития спиртного мужчины поругались, и один из них ушел, а второй заснул прямо в обворованном доме. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых утром, когда он направлялся к тайнику с украденными вещами, а подельника — на следующий день на рабочем месте в поселке Тучково.

К счастью, все похищенные вещи возвращены владельцам. Следователем в отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

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