Следователи устанавливают мотивы убийства работницы храма в Подмосковье

Следователи продолжают работу с подозреваемым в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде.

Пресс-служба СКР опубликовала видеозапись, на которой сотрудники ГСУ СК России по Московской области спросили у мужчины, понимает ли он, за что его задержали. На этот вопрос подозреваемый ответил утвердительно, а позже добавил: «Да, я убил».

Преступление произошло сегодня. Мужчина набросился на работницу храма и нанес ей тринадцать ножевых ранений. По данным полиции, задержанный оказался бездомным.

Ранее СМИ сообщали, что подозреваемый долгое время наблюдался у психиатра.