Двух мужчин разыскивают в Красногоске после повреждения четырех авто и драки с очевидцами

Полицейские разыскивают водителя и пассажира легковушки, которые совершили наезд на четыре припаркованных автомобиля в Красногорске, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Хулиганы хотели сразу же скрыться с места, однако очевидцы попытались их остановить. В итоге возникла потасовка. Злоумышленники распылили в сторону местных жителей газовый баллончик и уехали.

В настоящее время устанавливаются личности правонарушителей.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске нетрезвая женщина-водитель протаранила три припаркованные машины.