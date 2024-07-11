Нетрезвая женщина-водитель протаранила припаркованные автомобили в Подольске

В подмосковном Подольске женщина за рулем иномарки протаранила три припаркованных автомобиля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Все произошло накануне в одном из дворов на улице Армейский проезд. По данным полиции, в момент столкновения с припаркованными авто водитель иномарки была пьяна.

Никто из людей не пострадал. В отношении правонарушительницы составили административный протокол по статье «Невыполнение водителем ТС требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Ранее сообщалось, что суд в Подмосковье рассмотрит дело против жительницы Санкт-Петербурга, которая совершила смертельный наезд на пешехода в Лосино-Петровском.