Двух несовершеннолетних заблудившихся девушек вывели из леса подмосковные спасатели

Накануне работники 233-й пожарно-спасательной части территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли двух девушек, которые заблудили в лесном массиве Сергиево-Посадского городского округа. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Стало известно, что две семнадцатилетние подружки приехали с родителями на отдых в деревню Алексеево. Девушки вдвоем отправились в лес за грибами и неожиданно сбились с пути, а когда осознали, что самостоятельно обратную дорогу не могут найти, они обратились за помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112».

«Добровольцы поискового отряда „ЛизаАлерт“ определили координаты потеряшек и передали их работникам пожарно-спасательной части. Прибыв на место происшествия, спасатели по данным геолокации быстро нашли любительниц тихой охоты. К счастью, в медицинской помощи девушки не нуждались. На аварийно-спасательном автомобиле специалисты доставили подружек домой», — уточнил начальник ПСЧ-233 Вячеслав Ефремов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше семисот игровых комплексов для детей благоустроят в Подмосковье в этом году.