Двух подростков арестовали в Тульской области за диверсию на железной дороге

Двое несовершеннолетних произвели поджог релейного шкафа на железнодорожных путях в Тульской области. Оба они были задержаны, а затем и отправлены под арест. Об этом сообщило РИА Новости.

ЧП произошло рядом со станцией Алексино 24 июля. Там на железнодорожных путях загорелся релейный шкаф. Правоохранители сумели вычислить и найти поджигателей. Ими оказались два 17-летних юноши, которые получили задание от неизвестных. По мнению следствия, указание на поджог поступило с Украины. По этому случаю уже возбуждено уголовное дело о диверсии. Несовершеннолетние были задержаны, а затем и отправлены под арест.

«За совершение подобных преступных деяний предусмотрено строгое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — прокомментировали этот случай в Следственном комитете.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест редактору URA.RU Денису Аллаярову до 31 октября 2025 года. Ему инкриминируют дачу взятки в 20 тыс. руб. своему дяде — бывшему начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции № 10 Екатеринбурга Андрею Карпову. Адвокаты настаивают на отсутствии доказательств передачи денег, а сам Аллаяров свою вину не признает.