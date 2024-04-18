Двух русских немцев задержали в ФРГ по обвинению в подготовке диверсий и шпионаже

Двух человек задержали на территории федеральной земли Бавария. Оба они выходцы из РФ. Местные силовики считают, что эти люди работали на российские спецслужбы и вели подрывную деятельность против Германии. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Задержание произошло в городе Байройт, который расположен на территории Баварии. Правоохранители утверждают, что один из задержанных согласился выполнить задание спецслужб из России: совершить поджоги и взрывы на ряде объектов, среди которых оборонные предприятия и военная инфраструктура. Заодним он фотографировал объекты, принадлежащие военным из США, а фото передавал своим кураторам. Вдобавок ко всему, мужчина воевал на протяжении двух лет на стороне Донецкой народной республики.

Второй задержанный якобы вел аналогичную деятельность. Они стремились подорвать поддержку Украины со стороны ФРГ. «Шпионов» доставили в город Карлсруэ, и по решению федеральных судей оба они были взяты под стражу.

Ранее появилось сообщение, что на территории Германии нашлись более 160 детей с Украины. Киев обвинял в их незаконном вывозе на свою территорию Россию. Внезапно обнаружилось, что несовершеннолетние были вывезены в противоположном направлении.