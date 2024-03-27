Двух работников склада крупного российского маркетплейса нашли мертвыми в подмосковной квартире, пишет Mash .

Тела обнаружили в Подольске. Известно, что мужчины не вышли на смену. Обеспокоенные коллеги обратились в полицию.

Правоохранительные органы прибыли по месту проживания мужчин и обнаружили их тела. По предварительным данным, смерть наступила из-за передозировки наркотиками.

Ранее сообщалось, что на даче в Московской области нашли тело шестнадцатилетнего подростка.