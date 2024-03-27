Двух сотрудников склада маркетплейса нашли мертвыми в Подмосковье — СМИ

Mash: двух сотрудников склада маркетплейса нашли мертвыми в Подмосковье

Безопасность
Издательство «Подмосковье»

Фото: [Издательство «Подмосковье»]

Двух работников склада крупного российского маркетплейса нашли мертвыми в подмосковной квартире, пишет Mash.

Тела обнаружили в Подольске. Известно, что мужчины не вышли на смену. Обеспокоенные коллеги обратились в полицию.

Правоохранительные органы прибыли по месту проживания мужчин и обнаружили их тела. По предварительным данным, смерть наступила из-за передозировки наркотиками.

Ранее сообщалось, что на даче в Московской области нашли тело шестнадцатилетнего подростка.

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