Двух топ-менеджеров «Химпрома» задержали по делу о коммерческом подкупе

Два руководителя высшего звена из «Химпрома» были взяты под стражу. Задержанными оказались Алексей Федотов, ранее занимавший должность коммерческого директора, и Евгений Герасимов, действующий коммерческий директор, в прошлом занимавший пост министра промышленности и энергетики Чувашской Республики. Против обоих возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе.