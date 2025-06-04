Двух топ-менеджеров «Химпрома» задержали по делу о коммерческом подкупе
Mash: против топ-менеджеров «Химпрома» возбудили уголовное дело
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Два руководителя высшего звена из «Химпрома» были взяты под стражу. Задержанными оказались Алексей Федотов, ранее занимавший должность коммерческого директора, и Евгений Герасимов, действующий коммерческий директор, в прошлом занимавший пост министра промышленности и энергетики Чувашской Республики. Против обоих возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе.
Как сообщил телеграм-канал Mash, предварительно, интерес правоохранительных органов вызван резким увеличением объемов производства гипохлорита кальция на предприятии «Химпром» — с 18,5 тыс. до 37 тыс. тонн в год. Следует отметить, что данное ПАО является единственным производителем указанного вещества на территории Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали экс-главу организации «Инвалиды войны» Чепурного.