Задержан экс-глава «Инвалидов войны» Чепурной

Правоохранительные органы задержали бывшего руководителя общественной организации «Инвалиды войны» Андрея Чепурного, а также генерального директора центра «Ветеран — Русь» Валерия Белялова, по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, задержанные причастны к мошеннической схеме на сумму более 1 млрд руб.

По данным следствия, в марте 2017 года Чепурной и Белялов незаконно оформили документы, которые позволили им оформить право собственности на 48 объектов недвижимости, среди которых — престижный санаторий «Русь», расположенный на юге России.

В мае 2023 года суд признал договор передачи имущества незаконным, однако арестованные объекты недвижимости остались у некоммерческой организации, которой они были переданы.

Следственный департамент планирует провести арест имущества санатория «Русь» и провести обыски в домах задержанных. В настоящее время материалы переданы в суд.

В 2019 году Чепурного уже признали виновным в растрате — тогда он получил условный срок.

Ранее сообщалось, что суд отправил под домашний арест начальника отдела департамента Министерства здравоохранения РФ Алексея Сазонова, которого подозревают в получении взятки.