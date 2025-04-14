Двух завербованных Киевом диверсантов задержали в Самарской области

В Самарской области сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, которых, по их информации, украинские спецслужбы через Молдавию привлекли к совершению диверсионных актов. Следствие утверждает, что их сотрудничество с украинской стороной началось в сентябре 2022 года.

Задержанные лица — Сергей Окрушко, родившийся в 1981 году, и Ирина Измайлова, 1989 года рождения. По данным ФСБ, Окрушко совершил подрыв трансформаторной подстанции на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе и установил два самодельных взрывных устройства, а Измайлова планировала диверсии на предприятиях оборонной промышленности.

Согласно версии спецслужб, Окрушко согласился сотрудничать за денежное вознаграждение и обещание украинского гражданства, в то время как Измайлову, по утверждению следствия, завербовали, угрожая насилием в отношении ее родственников, проживающих на Украине.

Оба проходили подготовку в Кишиневе, включая тестирование на детекторе лжи, после чего были направлены в Самару.

В отношении Окрушко возбуждены уголовные дела по статьям о диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ), государственной измене (ст. 275 УК РФ), незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 223.1 и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ) и террористическом акте (ст. 205.3, ч. 2 ст. 205.4 УК РФ).

Измайлова обвиняется в государственной измене, а также в незаконном изготовлении и хранении взрывчатки. Окрушко был заключен под стражу в июле 2023 года в рамках дела о диверсии на Куйбышевском НПЗ.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала завербованного Киевом гражданина Молдавии.