ФСБ задержала завербованного Киевом гражданина Молдавии

Правоохранители задержали гражданина Молдавии, который ввез на территорию РФ мощные взрывные устройства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанного зовут Мариус Пруняну. Предварительно, он был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) для совершения терактов на территории РФ.

Отмечается, что в процессе подготовки к терактам он получил прозвище «Макс». В Кишиневе его куратор передал ему средства для приобретения автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, который планировалось использовать для транспортировки взрывных устройств.

Установлено, что автомобиль Пруняну был оборудован тайником, в котором оказались спрятанными три мощных взрывных устройства на основе пластичной взрывчатки С-4. По данным ФСБ, маршрут передвижения молдаванина проходил через несколько стран — Молдавию, Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию.

Уточняется, что в тайнике Пруняну помимо взрывных устройств были обнаружены три предохранительно-исполнительных механизма, три детонатора и три ключа замыкания электронной цепи.

Известно также, что Пруняну в 2022–2023 годах принимал участие в боевых действиях против ВС РФ в Бахмутском районе ДНР.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по нескольким статьям, включая ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) УК РФ. Дело находится под контролем высокопрофильных следователей.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в курсантском общежитии Московской области.