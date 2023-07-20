Двух женщин, обокравших пенсионерку, задержали в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали двух иногородних женщин, подозреваемых в совершении кражи ста тысяч рублей у пенсионерки.

Известно, что злоумышленницы представились пожилой женщине сотрудницами Пенсионного фонда. Они предложили заменить купюры старого образца на новые, для этого попросили принести денежные средства, чтобы переписать их номера. Пока хозяйка квартиры ходила на кухню, злоумышленница сбежала с похищенными денежными средствами.

Отмечается, что полицейские осуществляли патрулирование, когда заметили двух женщин, которые спешно выходили из подъезда. Те при виде сотрудников полиции выбросили деньги и бросились бежать. Их задержали, после чего установили причастность злоумышленниц к совершению преступления, а также изъяли выброшенные денежные средства, похищенные у пенсионерки.

Накануне стало известно, что в Щелково задержали юношу, который похитил ящик для сбора пожертвований местного православного храма.