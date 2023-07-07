Двух жителей Подмосковья будут судить за незаконный оборот оружия и наркотиков

Прокуратура передала в Московский областной суд уголовное дело в отношении двоих жителей региона, которые обвиняются в незаконном обороте наркотических средств и оружия.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, злоумышленники вместе с соучастниками в марте прошлого года оборудовали в арендованном доме в Солнечногорске лабораторию по производству мефедрона. В июне незаконная деятельность была пресечена. Правоохранители изъяли свыше тринадцати килограммов наркотиков и более двухсот килограммов прекурсоров.

Кроме того, в квартире одного из фигурантов была обнаружена марихуанна, которую он хранил для личного использования. Также оперативники изъяли самодельный обрез охотничьего гладкоствольного ружья.

В настоящее время обвиняемые содержатся под стражей. Дело против соучастников выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали ранее судимого мужчину, который украл пять велосипедов.