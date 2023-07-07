Мужчину, укравшего пять велосипедов, задержали в подмосковном Дмитрове

Выяснилось, что злоумышленник проникал в подъезды домов, откуда и похищал велосипеды, которые были оставлены в холле или на лестничной клетке. Так, в течение двух недель он совершил кражи на общую сумму более тридцати двух тысяч рублей.

Отмечается, что все похищенное имущество задержанный прятал в заброшенном здании, где ходе обыска и удалось обнаружить четыре велосипеда, однако один он все же успел продать.

Ранее стало известно, что подмосковные росгвардейцы задержали женщину, напавшую с ножом на своего знакомого.