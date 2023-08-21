Двухлетняя девочка упала в джакузи с водой в банном комплексе в Раменском

Двухлетняя девочка попала в больницу после того, как упала в джакузи в банном комплексе в деревне Клишева Раменского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел накануне. Ребенок находился в бане с родителями. На некоторое время он остался без присмотра взрослых, перевернулся через ограничительный барьер и упал в джакузи, наполненный водой.

Проверку по факту произошедшего начала Раменская городская прокуратура и региональное управление Следственного комитета. Надзорное ведомство в том числе даст оценку исполнению родителями своих обязанностей.

Как уточнили в пресс-службе ГСУ СК России по Подмосковью, девочка сейчас находится в реанимации. В больницу она поступила в бессознательном состоянии.

По данным газеты «Родник», в банном комплексе ребенок находился вместе с мамой, ее сожителем и еще тремя детьми.

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