Подросток получил сильный удар током на рыбалке в Подмосковье
Пострадавший от удара током на рыбалке в Подмосковье подросток остается в больнице
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
Подросток, который пострадал от удара током во время рыбалки в Подмосковье, находится в состоянии средней степени тяжести.
Ребенок остается в больнице. Об этом со ссылкой на региональный Минздрав сообщило Агентство «Москва».
В министерстве здравоохранения Московской области подчеркнули, что мальчику оказывается вся необходимая медицинская помощь.
По данным СМИ, тринадцатилетний подросток зацепил удочкой высоковольтные провода, когда рыбачил на одном из водоемов в городском округе Домодедово. Ребенок получил сильный удар током.
Ранее сообщалось, что подросток впал в кому после падения с самоката в Одинцовском городском округе.