Подросток получил сильный удар током на рыбалке в Подмосковье

Подросток, который пострадал от удара током во время рыбалки в Подмосковье, находится в состоянии средней степени тяжести.

Ребенок остается в больнице. Об этом со ссылкой на региональный Минздрав сообщило Агентство «Москва».

В министерстве здравоохранения Московской области подчеркнули, что мальчику оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным СМИ, тринадцатилетний подросток зацепил удочкой высоковольтные провода, когда рыбачил на одном из водоемов в городском округе Домодедово. Ребенок получил сильный удар током.

Ранее сообщалось, что подросток впал в кому после падения с самоката в Одинцовском городском округе.