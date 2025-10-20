Двум пособникам украинских спецслужб дали внушительные сроки заключения в России за госизмену

Российский суд вынес приговор о заключении в колонию строгого режима двух мужчин, виновных в государственной измене. Об этом сообщила на своем сайте Генеральная прокуратура.

Двое россиян работали на спецслужбы Украины. Они передавали деньги другим лицам, совершали операции с цифровыми валютами, а также отправляли на Украину приобретенные ими сим-карты. Эти карты в дальнейшем использовались для нанесения ударов по российской территории. Все это делалось под контролем украинских кураторов. Суд признал их виновными в совершении государственной измены.

«Суд приговорил Капралова к 15 годам лишения свободы, Блинова – к 14 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафу в размере 200 тысяч рублей каждому», — указали правоохранители.

Ранее сообщалось, что мужчина из Запорожья получил 15 лет тюрьмы за финансовую поддержку ВСУ. Его также признали виновным в государственной измене.