Суд приговорил запорожца к 15 годам за госизмену

В Запорожской области суд вынес обвинительный приговор мужчине, признав его виновным в государственной измене. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на информацию, предоставленную региональной прокуратурой.

Мужчина был осужден в соответствии со статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующей ответственность за государственную измену.

Следствием установлено, что в период с сентября 2023 года по ноябрь 2024 года подсудимый, которому 61 год, осуществил более 30 транзакций на общую сумму, превышающую 85 тыс. руб., с целью финансовой поддержки украинской армии (ВСУ). Доказано, что он отдавал себе отчет в том, что эти средства будут направлены на действия, наносящие ущерб российским военнослужащим.

В результате судебного разбирательства мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения ему назначен год ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что в Орле арестована девушка за госизмену, совершенную до совершеннолетия.