Двум жителям Лыткарино предъявили обвинение в похищении мужчины на овощной базе

Двое жителей подмосковного Лыткарино обвиняются в похищении мужчины. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

По данным ведомства, в апреле этого года 32-летний мужчина и 35-летняя женщина прибыли на овощную базу в Лыткарино, где находился 32-летний потерпевший — бывший сожитель обвиняемой. Злоумышленники насильно посадили его в автомобиль и увезли в неустановленное место, где стали требовать деньги.

После один из фигурантов перевел себе с телефона потерпевшего сорок девять тысяч рублей. Высказав требование о передаче еще трехсот пятидесяти тысяч рублей, злоумышленники высадили пострадавшего в Москве.

В правоохранительные органы мужчина обратился только спустя неделю. Злоумышленники были задержаны. Следователи также изъяли автомобиль, в котором удерживали потерпевшего, допросили свидетелей и провели очные ставки.

Ранее сообщалось, что 39-летний житель Щелково открыл стрельбу с балкона жилого дома и ранил 19-летнюю девушку.