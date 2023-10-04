Житель Подмосковья открыл стрельбу с балкона и ранил девушку

Житель Щелково устроил стрельбу из травматического пистолета с балкона жилого дома. В итоге пострадала девятнадцатилетняя девушка, она была ранена в ногу, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Инцидент произошел на улице Радиоцентра. На место оперативно прибыли росгвардейцы, они задержали подозреваемого. По предварительным данным, мужчина был сильно пьян. Его доставили в отдел полиции.

На месте происшествия правоохранители обнаружили травматический пистолет. По факту случившегося начата проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшей девушке была оказана медицинская помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который находится в федеральном розыске.