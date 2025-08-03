«Огненное» ДТП парализовало движение на внешней стороне МКАД

Крупное ДТП на 81 км внешней стороны МКАД создало проблемы для движения. Дептранс рекомендует выбирать пути объезда загруженного участка.

Авария произошла после съезда №82 в районе развязки с Дмитровским шоссе, заблокировав правый ряд и вызвав пробку протяженностью 1,8 км.

По данным Дептранса службы прибыли на место происшествия. Водителям рекомендуется искать альтернативные маршруты движения.

Сервис Яндекс Карты в 14:25 зафиксировал серьезные заторы, тянущиеся от пересечения с улицей Молокова. Очевидцы сообщают, что столкновение произошло в правом ряду.

Точное количество участников аварии и возможные пострадавшие пока не сообщаются. По данным «Осторожно, Москва», на этом участке загорелась машина. Однако подробности об аварии пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в ДТП на Можгинском тракте в Удмуртии.