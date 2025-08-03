«Огненное» ДТП парализовало движение на внешней стороне МКАД
Пробка растянулась на 1,8 км после ДТП у развязки с Дмитровским шоссе
Фото: [Автомобильные заторы в Москве./Медиасток.рф]
Крупное ДТП на 81 км внешней стороны МКАД создало проблемы для движения. Дептранс рекомендует выбирать пути объезда загруженного участка.
Авария произошла после съезда №82 в районе развязки с Дмитровским шоссе, заблокировав правый ряд и вызвав пробку протяженностью 1,8 км.
По данным Дептранса службы прибыли на место происшествия. Водителям рекомендуется искать альтернативные маршруты движения.
Сервис Яндекс Карты в 14:25 зафиксировал серьезные заторы, тянущиеся от пересечения с улицей Молокова. Очевидцы сообщают, что столкновение произошло в правом ряду.
Точное количество участников аварии и возможные пострадавшие пока не сообщаются. По данным «Осторожно, Москва», на этом участке загорелась машина. Однако подробности об аварии пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в ДТП на Можгинском тракте в Удмуртии.