Дым над центром Владивостока: 57 человек эвакуировали из горящего бизнес-центра во Владивостоке

Во Владивостоке спасатели ликвидировали открытое горение в бизнес-центре «Игнат». Из здания были эвакуированы 57 человек, пострадавших нет.

Пожар произошел утром в бизнес-центре «Игнат» во Владивостоке. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Приморскому краю, возгорание случилось в ресторане, расположенном на первом этаже здания.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 10:33 по местному времени. Уже через несколько минут на место прибыли подразделения МЧС. До приезда пожарных сотрудники и посетители бизнес-центра самостоятельно покинули здание — всего было эвакуировано 57 человек.

К моменту прибытия спасателей горела кухня ресторана, помещение было сильно задымлено. Очевидцы публиковали в социальных сетях видео, на которых видно, как из здания идет густой дым.

Открытое горение удалось ликвидировать на площади около 30 квадратных метров. В настоящее время пожарные проводят проливку и проверку помещений, чтобы исключить повторное возгорание.

В тушении пожара участвовали 19 сотрудников МЧС и пять единиц спецтехники. Причины возгорания устанавливаются.

