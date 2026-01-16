Стрельба на остановке в центре Москвы: трое мужчин в больнице

В центре Москвы произошел инцидент со стрельбой на остановке общественного транспорта. В результате конфликта между пассажирами трое мужчин были госпитализированы, полиция проводит проверку. Об этом сообщает телеграм-канал РЕН ТВ .

По предварительной информации, конфликт начался в салоне автобуса. Несколько мужчин вели себя вызывающе и нарушали порядок, на что обратил внимание один из пассажиров. Он сделал им замечание, после чего словесная перепалка продолжилась.

Когда автобус остановился, участники конфликта вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. Ссора быстро переросла в силовое противостояние. Один из мужчин достал оружие и произвел несколько выстрелов.

В результате трое участников инцидента получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. Информация об их состоянии уточняется.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Территория была оцеплена, началась проверка обстоятельств случившегося.

По данным правоохранительных органов, шесть предполагаемых участников конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства. Предварительно установлено, что для стрельбы мог использоваться свето-шумовой пистолет. Проверка продолжается.

