Как сообщило британское издание The Economist, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены оставить Курахово, расположенное в Донецкой народной республике (ДНР).

Издание подчеркивает, что российские войска в этом районе численно превосходят украинские как минимум в шесть раз.

Авторы статьи также указывают на трудное положение украинских вооруженных сил не только в Курахово, но и на Курском направлении.

В то же время журналисты ожидают, что боевые действия активизируются в запорожском городе, который находится под контролем Киева.

Ранее сообщалось, что после подрыва ВСУ дамбы под Кураховом погибло не менее 10 украинских бойцов.