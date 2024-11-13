По меньшей мере десять военных ВСУ погибли в результате подрыва дамбы Кураховского водохранилища, осуществленного Киевом. Как сообщили источники ТАСС в правоохранительных органах, согласно данным объективного контроля, солдаты были затоплены, находясь на своих позициях рядом с Кураховом.

Силовые структуры заявили, что после разрушения дамбы военнослужащие оказались в затруднительном положении и близлежащие позиции противника были быстро затоплены.

Кроме того, отмечается, что под водой оказались и подземные помещения, где, по предполагаемым данным, могли находиться гражданские лица из окрестных населенных пунктов около Курахова.

Ранее сообщалось, что ВСУ массово убивают птиц, принимая их за российские дроны.