СМИ: после подрыва ВСУ дамбы под Кураховом погибло не менее 10 украинских бойцов
ТАСС: после подрыва ВСУ дамбы под Кураховом погибло минимум 10 украинских бойцов
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По меньшей мере десять военных ВСУ погибли в результате подрыва дамбы Кураховского водохранилища, осуществленного Киевом. Как сообщили источники ТАСС в правоохранительных органах, согласно данным объективного контроля, солдаты были затоплены, находясь на своих позициях рядом с Кураховом.
Силовые структуры заявили, что после разрушения дамбы военнослужащие оказались в затруднительном положении и близлежащие позиции противника были быстро затоплены.
Кроме того, отмечается, что под водой оказались и подземные помещения, где, по предполагаемым данным, могли находиться гражданские лица из окрестных населенных пунктов около Курахова.
Ранее сообщалось, что ВСУ массово убивают птиц, принимая их за российские дроны.