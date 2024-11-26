Эксперт Леонков: Зеленский вынужден выбрать отступление или бросить ВСУ на смерть

Больше месяца в СМИ Запада и России сообщают о тяжелых кадровых проблемах ВСУ и прогнозируют обрушение фронта. Большая часть новостей стала подтверждаться и теперь аналитики еще больше уверены, что у Киева не остается шансов даже на точечные победы. Как объяснил KP.RU военный эксперт Алексей Леонков, у Владимира Зеленского осталось лишь два пути.

Как отметил эксперт, взятие такой точки как Большая Новоселка может усугубить положение ВСУ на всем южном фронте. Тоже самое касается Запорожья: Киев боится, что туда ВС РФ пошлют 130 тысяч солдат. Причина в опасениях, что в ходе боев украинцы потерпят поражение, а затем лишатся крупного центра тяжелой промышленности. Ведь именно здесь стоит сталелитейный завод и предприятие «Мотор Сич». Производство занимается выпуском БПЛА.

Также отметили, что под Торецком и Часовым яром находится очередная слабая точка ВСУ: здесь находятся основные резервы Киева.

По словам Леонкова, ВСУ не успевают реагировать на те прорывы, которые совершают российские группы. Проблемы у украинских сил наблюдаются на всех участках фронта. Однако южный фланг пока самый печально известный.

По словам аналитика, у Зеленского и его генералов только два выхода исходя из актуальной информации. Первый заключается в масштабном отступлении за преграды, что позволило бы сохранить множество жизней. Второй — прямо противоположный, что означает отправление еще большего количества мобилизованных на смерть.

«Если они не сделают ни того ни другого, а будут пытаться превращать каждый населенный пункт в укрепрайон, но это очень опасно. Войска, которые будут пытаться зацепиться за каждый плохо укрепленный кусок земли, особенно немотивированные мобилизованные, будут нести существенные потери. Солдаты будут терять последнюю надежду выжить, и такое отступление грозит превратиться в беспорядочное бегство», — заключил Ленков.

Коме того, скоро наступит холодная зима, которая еще больше ударит по подразделениям ВСУ.

Ранее сообщалось, что в ВСУ сообщили об обрушении фронта на Кураховском направлении.