Единство поколений: в Рязани отпраздновали День сотрудника органов внутренних дел

В Рязанской области прошли торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику сотрудников органов внутренних дел. Ключевым событием стало собрание в региональном Управлении МВД, где присутствовали губернатор Павел Малков, руководство области и ветераны ведомства. Об этом сообщает издание 7info.

Значимость службы была подчеркнута в официальном поздравлении министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Он отметил историческую роль полиции как опоры государства в обеспечении общественной безопасности, преемственность поколений и верность долгу, которые характеризуют сотрудников на протяжении всей трехвековой истории ведомства.

Признание заслуг рязанских полицейских выразил губернатор Павел Малков. Он акцентировал многозадачность работы органов внутренних дел, где нет второстепенных направлений. Особо была отмечена эффективность работы по обеспечению правопорядка в регионе, а также выполнение служебных задач в зоне специальной военной операции.

Итогом мероприятия стало вручение государственных и ведомственных наград отличившимся сотрудникам. Торжественная церемония подтвердила социальную значимость профессии и продемонстрировала единство действующих сотрудников и ветеранов МВД в выполнении задач по защите правопорядка.

Ранее губернатор Подмосковья также поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником.