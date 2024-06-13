Ефрейтор российской армии в одиночку уничтожил до десятка солдат ВСУ
Фото: [Министерство обороны РФ]
В Минобороны РФ рассказали о подвиге ефрейтора Евгения Мещерякова во время штурма опорного пункта ВСУ.
Военнослужащий действовал в составе штурмовой группы. После артподготовки она атаковала опорник ВСУ. Евгений одним из первых ворвался в окоп противника.
Он сумел занять выгодную позицию, открыл огонь и уничтожил до десятка украинских боевиков. Оставшиеся в живых солдаты ВСУ поспешили отступить.
В результате действий Мещерякова опорник противника был взят без потерь. Российские войска сумели закрепиться на выгодных позициях и продолжить наступление.
Ранее о своем подвиге в зоне специальной военной операции рассказал молодой российский боец с позывным «Татар», который, будучи контуженым, помог спасти своих товарищей.