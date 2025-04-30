Египет накрыла мощнейшая песчаная буря: местных жителей и туристов попросили оставаться дома

Северо-запад Египта накрыла мощная песчаная буря, сообщил телеграм-канал SHOT и прикрепил соответствующее видео. Особенно пострадал город Эс-Саллум, где сильный поток песка практически погрузил населенный пункт во тьму, а небо окрасилось ярко-оранжевый оттенок.

По данным источника, песчаная буря началась утром 30 апреля и продолжалась несколько часов. Из-за этого в городе и близлежащих населенных пунктах сильно ухудшились условия видимости. Также зафиксированы перебои в работе транспорта и сбои в функционировании городских систем.

Местные власти призывают жителей воздерживаться от выхода на улицу без необходимости, особенно в районах с повышенной опасностью для здоровья и безопасности.

Мощные потоки песка и пыли поставили под угрозу не только бытовую жизнь, но и работы в медицинской сфере, особенно для уязвимых групп населения, склонных к проблемам с дыхательными путями. Власти рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты и оставаться в помещении, пока буря не утихнет.

Метеорологические службы Египта продолжают отслеживать ситуацию и прогнозируют возможное повторение бури, особенно в периоды усиленного ветра.

Ранее сообщалось, что туристы из России оказались в египетском отеле с мертвыми птицами и грязью.