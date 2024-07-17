Ехала по «встречке» и выпивала за рулем: нетрезвую женщину-водителя задержали в Подмосковье

В Подмосковье задержали 28-летнюю местную жительницу, которая, управляя иномаркой, грубо нарушала ПДД, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Правоохранители заметили автомобиль, который двигался по проезжей части, выезжая на встречную полосу. Транспортное средство было остановлено. Выяснилось, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения, при этом спиртное она распивала прямо за рулем.

Нарушительницу передали полицейским. По факту произошедшего начата проверка. Также известно, что женщину уже лишали водительских прав.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске.