Экипаж самолета, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Челябинск, пытались ослепить

Неизвестные пытались ослепить экипаж самолета, который выполнял рейс из северной столицы в Челябинск. Об этом сообщили в региональном Главном управлении МВД России.

Уточняется, что инцидент был зафиксирован сегодня ночью. Сам взлет судна прошел штатно.

Подчеркивается, что в настоящее время правоохранительные органы ведут поиск злоумышленников, а также принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что могло стать причиной крушения самолета в Подмосковье.