Экипаж самолета, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Челябинск, пытались ослепить
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Неизвестные пытались ослепить экипаж самолета, который выполнял рейс из северной столицы в Челябинск. Об этом сообщили в региональном Главном управлении МВД России.
Уточняется, что инцидент был зафиксирован сегодня ночью. Сам взлет судна прошел штатно.
Подчеркивается, что в настоящее время правоохранительные органы ведут поиск злоумышленников, а также принимается решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что могло стать причиной крушения самолета в Подмосковье.