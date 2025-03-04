Экономист Прокофьев пояснил, почему от действий мошенников страдают образованные люди

Экономист Дмитрий Прокофьев рассказал, почему жертвами злоумышленников нередко становятся взрослые и образованные люди. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, по данным результатов исследований, благодатной почвой для мошенников является социальная изоляция, то есть там, где люди не верят полиции, друг другу, где они боятся обратиться к правоохранительным органам.

Эксперт подчеркнул, что все мошеннические истории объединяет то, что никому даже не приходит в голову подойти на улице к полицейскому и сказать, что звонят злоумышленники.

Ранее в Роскачестве предупредили о новой уловке мошенников в электронных письмах.