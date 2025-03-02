В Роскачестве предупредили о новой уловке мошенников в электронных письмах

Злоумышленники начали применять функцию «отписки» в письмах, разосланных на электронные почты, как инструмент для фишинга. Об этом в беседе «Лентой.ру» предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Хотя в большинстве случаев эта ссылка действительно безопасна, мошенники могут подделать ее, перенаправляя на фишинговые сайты, где пользователи могут отсавить свои личные данные.

Эксперт обратил внимание на то, что даже стандартные кнопки «отписаться» могут быть подделаны. Поскольку мошенники становятся все изобретательнее, ключевым моментом остается бдительность пользователей — они должны внимательно проверять ссылки перед тем, как по ним переходить.

В Роскачестве отметили, что почтовые сервисы активно работают над повышением уровня безопасности. Они внедряют системы, которые обеспечивают сканирование вложений и фильтрацию ссылок на предмет мошенничества. Однако, несмотря на все усилия, полностью исключить возможность атаки со стороны мошенников невозможно.

Ранее эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова раскрыла риски общения «кружочками» в мессенджерах.