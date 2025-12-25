Экономист раскритиковал идею ЦБ разрешить всем покупать криптовалюту

Идея Центробанка разрешить всем россиянам покупку криптовалюты встретила скепсис со стороны экспертов. Экономист Никита Кричевский в интервью радио Sputnik отметил , что это предложение выглядит запоздалым, ведь на практике миллионы людей в стране уже более десяти лет так или иначе используют цифровые активы — для инвестиций, сбережений или, что особенно важно, для проведения внешних расчетов. При этом ранее ЦБ планировал открыть доступ только для квалифицированных инвесторов, которых в масштабах всей страны насчитываются лишь тысячи.

Главная проблема, по мнению Кричевского, заключается в том, что у большинства рядовых граждан нет четкого понимания принципов работы с криптовалютой и сопутствующих рисков. На этом фоне регулярно появляются новости о масштабном криптомошенничестве, что делает такие вложения крайне ненадежными. Где гарантия, задается вопросом эксперт, что ваш цифровой кошелек, «холодный» или «горячий», не станет добычей хакеров?

В качестве безопасной и проверенной альтернативы он предлагает традиционные инструменты — банковские депозиты или инвестиционные монеты Банка России. В отличие от волатильной и непредсказуемой криптовалюты, они обеспечивают сохранность сбережений без необходимости глубоко погружаться в технические нюансы и постоянно опасаться мошенников.

По его словам, потенциальное решение регулятора, хотя и выглядит как шаг навстречу реальности, не решает ключевых проблем. Оно не устраняет высоких рисков для неискушенных инвесторов и не предлагает им надежных механизмов защиты, оставляя их один на один с технически сложным и полным ловушек рынком.

