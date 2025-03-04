Экономист Волков пояснил важность проверки кредитных организаций на легальность через Центробанк

Кредитные займы остаются востребованным инструментом у отечественных заемщиков, несмотря на стремления Банка России сократить долговую нагрузку граждан. При этом существуют различные схемы обмана в выдаче кредитов. Экономист Алексей Волков перечислил ключевые признаки, по которым можно определить кредитного мошенника. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, все организации, имеющие законное право выдавать кредиты и займы, обязаны иметь соответствующую лицензию Центробанка РФ, являющегося для них надзорным органом. У каждого кредитора на официальном сайте должен быть указан номер лицензии, а сам сайт должен быть промаркирован в поисковой системе «Яндекса». Поэтому с целью проверки на легальность легко можно воспользоваться сервисами Банка России.

Эксперт добавил, что россияне при необходимости заемных средств предпочитают обращаться в банки, на которые приходится до 90% всех обязательств домашних хозяйств перед финансовыми организациями. Причина в том, что банки предлагают самые мягкие условия кредитования и наиболее низкую процентную ставку. При этом для быстрых займов процедура несколько проще, тем не менее оформление последних приводит к огромным переплатам.

Ранее сообщалось, что пользователи маркетплейсов получат дополнительную защиту от мошенников.