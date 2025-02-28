Пользователи маркетплейсов получат дополнительную защиту от мошенников

Аферисты не смогут войти в систему, даже если получат доступ к паролю или смс с кодом для авторизации, а значит, не смогут воспользоваться банковской картой или внутренним кошельком. О нововведении сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Предполагается, что внедрение данного механизма позволит исключить возможность взлома аккаунтов российских пользователей.

Благодаря двухфакторной аутентификации, в том числе с использованием биометрии, маркетплейсы станут более безопасными. Стоит отметить, что использование биометрии будет добровольным.

Ранее сообщалось о том, что Роскачество выявило более 400 псевдоорганических продуктов на маркетплейсах.