По данным агентства Рейтер, многие из тех граждан Украины, которые добровольно вступили в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 2022 году, были убиты, получили ранения или сильно изнурены в ходе продолжающегося конфликта.

Эти сведения вызывают серьезную озабоченность украинских военных по поводу текущего состояния сил и их боеспособности.

Украинские военные источники также подчеркнули, что молодое поколение не спешит пополнять ряды вооружённых сил. Наблюдается значительное нежелание идти на фронт, что приводит к тому, что многие молодые люди всеми возможными способами уклоняются от мобилизации и прячутся, чтобы избежать службы.

В условиях активных боевых действий и высокой напряженности, кадровый дефицит в рядах ВСУ может серьезно повлиять на их оперативные возможности и стратегическую устойчивость.

Ранее мы сообщали о том, что украинские военные пожаловались на плохую броню танков Abrams.