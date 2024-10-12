По словам бывшего военного атташе Великобритании в России и на Украине Джона Формана, атака украинских войск на Курскую область не принесла Незалежной особой выгоды и тех итогов, на которые рассчитывал украинский лидер. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что украинские войска своими действиями не добились ослабления наступления Вооруженных Сил РФ в Восточной Украине, напротив, продвижение российской армии после этого лишь ускорилось.

По мнению британского военного, вторжение украинской армии в Курскую область почти ничего не изменило и с политической точки зрения, поэтому такая операция не была целесообразной.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обвинение в срыве мирных российско-украинских переговоров является чушью.