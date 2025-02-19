Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* стал фигурантом уголовного дела о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное Центром общественных связей Федеральной службой безопасности. Пономарев в ноябре 2022 года учредил политическое движение «Съезд народных депутатов», которое вскоре было признано нежелательным в России. Эта организация также пытается позиционировать себя как «новое правительство России в изгнании».

«Целью созданного за рубежом движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации», — указали в ФСБ.

Бывший парламентарий также оказался причастным к сотрудничеству с украинской организацией, признанной террористической. По этой причине в отношении Пономарева было возбуждено уголовное дело.

Ранее на Украине назвали главной проблемой страны Владимира Зеленского. По мнению депутата Верховной Рады Дубинского, украинский лидер последовательно отказывается от переговоров по прекращению конфликта.

*признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов.