В Одессе пассажиры трамвая горой встали за своих мужчин и прогнали сотрудников ТЦК. Видео происшествия попало в местные паблики.

Военкомы, по традиции, остановили трамвай посреди маршрута и потребовали всех мужчин выйти. Однако смелые женщины обрушились на сотрудников ТЦК с руганью. Когда один из них начал снимать сцену на телефон, кто-то из пассажиров выхватил девайс у него из рук и швырнул в лицо.

Пассажиры потребовали у водителя продолжить движение, и трамвай отправился по своему маршруту.

Все участники инцидента при этом говорили на русском языке.

«Могилизация» на Украине приобретает все более уродливые формы, и сотрудники ТЦК сполна испытывают на себе ненависть населения.

Сегодня российские хакеры из группировки RaHDIt выложили в сеть личные данные 2,6 тысячи украинских военкомов, чтобы украинцы «знали этих военных преступников в лицо».