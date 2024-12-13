На Западе очень хотят эскалации конфликта на Украине, и с этой целью планируют ввести свои войска на ее территорию. Так считает бывший депутат Верховной Рады Олег Царев. Его точку зрения привело РА Новости.

Тема ввода войск НАТО на территорию Украины муссируется уже давно. Недавно началась очередная волна на этот счет. Некоторые европейские политики выступают за такой шаг, другие более осторожно говорят, что это можно обсудить и тщательно все взвесить. Для третьих полностью неприемлема отправка своих военных в зону боевых действий. Олег Царев прокомментировал всю эту информационную волну.

По его мнению, любые войска, которые войдут на Украину без согласия России, являются оккупационными, а никак не миротворческими. Поэтому Запад и предлагает ввести свои войска, чтобы сорвать мирные переговоры.

«Весь смысл в том, чтобы озвучить само это предложение как необходимое условие прекращения конфликта. Россия откажется — и боевые действия продолжатся», — указал он.

Союзники Киева не хотят, чтобы боевые действия прекратились. Они пытаются нанести поражение России, и с этой целью своими действиями стараются спровоцировать эскалацию конфликта.

Ранее с предложением разместить на Украине военных со всего Евросоюза выступил Дональд Трамп. Он добавил, что поддерживает идею о том, чтобы Украина стала сильной, но не хочет видеть ее в НАТО. Безопасность Киева должна обеспечиваться силами Европы, именно она должна наблюдать за режимом прекращения огня.