Экс-депутата из-под Красноярска осудили за аферу с землей на 269 млн

В Красноярском крае вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего депутата Березовского районного совета. Александр Велькер признан судом виновным в совершении тяжких преступлений и приговорен к реальному лишению свободы сроком на пять лет. Информацию подтвердили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Экс-депутата осудили по двум статьям Уголовного кодекса: за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и самоуправство (ч. 2 ст. 330 УК РФ). Свою вину Велькер признал. Помимо основного наказания в виде отбывания срока в колонии общего режима, суд назначил ему штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Также в пользу государства с него взыскано 11,5 миллионов рублей в счет возмещения причиненного ущерба и 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.

В ходе судебного разбирательства была полностью установлена схема противоправных действий. Следствие и суд доказали, что в период с декабря 2015 по декабрь 2016 года Велькер предоставил в администрацию Солонцовского сельсовета заведомо подложные документы. В них фигурировали несуществующие муниципальные объекты — три теплицы и силосные ямы. На этом основании он смог приватизировать 68 гектаров земли по льготной цене всего в 554 тысячи рублей, в то время как её реальная рыночная стоимость оценивалась в 269 миллионов рублей.

Кроме того, в 2021 году бывший депутат заключил договор займа с кредитным потребительским кооперативом на сумму 20,8 миллиона рублей. Впоследствии он незаконно, под угрозой применения насилия, потребовал возврата этих средств, что и было квалифицировано как самоуправство.