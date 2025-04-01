Экс-депутата Смоленского горсовета отправили в колонию за мошенничество

Суд вынес приговор в отношении Владимира Бурдули, бывшего депутата Смоленского городского совета. Ему назначили лишение свободы на три года и два месяца. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от регионального управления Следственного комитета России. Бурдули в 2020-2022 годах руководил хозяйственной и финансовой деятельностью в нескольких организациях. Он занимался поставкой товаров для нужд клинической больницы № 1 города Смоленска и при этом завышал начальную цену контрактов в собственных интересах. За счет этого мошенник сумел присвоить около 16 млн руб. Следствию удалось доказать три эпизода его преступной деятельности, которую расценили как мошенничество в особо крупном размере.

«Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей», — указали в Следкоме.

Весь ущерб, который был нанесен больнице, Бурдули уже возместил.

Ранее сообщалось, что суд в Томске приговорил дезертира к 10 годам колонии. Бывший военнослужащий истязал беременную женщину, с которой когда-то состоял в отношениях, а позже прятался у нее после оставления воинской части. За это ему вынесли суровое наказание.