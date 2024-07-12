Экс-генерал ВСУ Кривонос призвал не считать F-16 «чудо-оружием»

Экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос считает, что поставка Западом истребителей F-16 несколько улучшит ситуацию для украинской армии, но призвал не считать американские истребители «чудо-оружием».

Он отметил, что россияне эффективно находят меры против любого нового прибывшего на Украину вооружения, и в настоящее время Россия в сфере РЭБ — лучшая в мире.

Также Кривонос усомнился в том, что Украина сможет обслуживать большое количество западных самолетов. Напомним, страны НАТО готовы поставить Киеву пару десятков самолетов, тогда как Владимир Зеленский точно подсчитал, что Украине необходимы 128 F-16. У Украины не хватает ни подготовленных пилотов и инженеров, ни аэродромов для прихотливой западной техники.

Ранее генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов также заявил, что Украина не сможет завоевать господство в небе при помощи американских истребителей.