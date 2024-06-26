Генерал-майор Попов: F-16 не дадут Украине преимущества в воздухе

Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в интервью телеграм-каналу «Ломовка» заявил, что Украина не сможет завоевать господство в небе при помощи западных самолетов F-16 по нескольким причинам.

Первой из них он назвал недостаточный уровень подготовки летного состава и технического персонала, который будет обслуживать эти самолеты.

Кроме того, F-16, хоть и незначительно, но все же уступает по своим характеристикам самолетам Су-35, Су-30СМ, МиГ-35 или МиГ-29 глубокой модернизации.

«У нас мощнее локаторы, поэтому мы будем дальше и раньше их видеть, у нас мощнее ракеты, а также лучше подготовлены летчики», — заключил эксперт.

Ранее бывший офицер армии США Скотт Беннетт усомнился в том, что Украина вообще когда-нибудь получит желанные истребители.