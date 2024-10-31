Экс-генерал ВСУ рассказал о массовом дезертирстве на Украине

Дезертирство на Украине дошло до крайнего предела. Сейчас до фронта добирается только 10% от мобилизованных военнослужащих. Так считает заместитель главы Совета национальной безопасности и обороны Украины и генерал в отставке Сергей Кривонос. Его слова привели РИА Новости.

По мнению бывшего генерала, власти Украины никак не хотят признать, что всех их усилия по призыву в армию провалились. Рапортуется только о неких достижениях, а все неудачи замалчиваются. Кривонос считает, что на государственном уровне постоянно идут приписки в численности армии, но коэффициент полезного действия от этого нулевой.

«Если из 100 человек на фронт доходят только 10. А если у нас уже 100 тысяч самовольно оставили части…» — указал он.

Офицер добавил, что всеми этими дезертирами некому заниматься, так как военная прокуратура уже развалена как государственная система. По этой причине доверие к власти подорвано.

Ранее глава СНБО Украины Литвиненко заявил, что Киев планирует призвать в ВСУ еще 160 тыс. человек. Это позволит доукомплектовать подразделения ВСУ до 85% от их штатной численности.